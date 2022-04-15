Избранный президент Южной Кореи поддержал кампанию по давлению на Россию из-за Украины

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который вступает в должность 10 мая, считает, что Сеул должен принять участие в международной кампании давления на Россию в связи с событиями вокруг Украины.

"Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, которую до определенной степени проводит нынешнее правительство", - сказал Юн Сок Ель в интервью Washington Post.

"Когда международное сообщество просит нас принять более активное участие, мы должны твердо продемонстрировать наше отношение - уважение к международному порядку, основанному на правилах", - отметил он.

Юн Сок Ель напомнил, что Южная Корея выделила Украине помощь в размере $10 млн, и эта сумма, по его мнению, недостаточна.

Он сказал, что поручил своим сотрудникам оценить, как Сеул может увеличить помощь Украине.

Ранее "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Южная Корея планирует предоставить Украине дополнительную нелетальную помощь на сумму 2 млрд вон ($1,6 млн) в этом месяце. В прошлом месяце Сеул уже направил Киеву помощь на сумму 1 млрд вон. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен также заявлял, что Сеул планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн.