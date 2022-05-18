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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

США допустили, что КНДР проведет ядерные испытания во время визита Байдена в Азию

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты действительно не исключают возможности проведения Северной Кореей ракетных или ядерных испытаний во время визита президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею, заявил в среду в Белом доме советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наши разведданные говорят о реальной возможности, что будут проведены либо ракетные испытания, включая испытания ракет большой дальности, либо ядерные испытания, или даже оба варианта, причем либо в день начала поездки президента Байдена в регион, либо - на второй день", - сказал он.

"Мы готовимся ко всем этим возможным развитиям событий", - добавил Салливан.

Ранее о таких возможных планах КНДР сообщали американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Байден отправляется в Южную Корею в четверг, 19 мая. Там он встретится с президентом РК Юн Сок Елем, после чего в воскресенье отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

США Джо Байден Северная Корея
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