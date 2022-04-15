Минобороны РФ сообщило о предотвращении удара по Каховской ГЭС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС.

"Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами "Точка-У", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО", - сказал он.

Конашенков отметил, что данный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

"Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что осколки сбитой ракеты упали на гражданские объекты. "Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома", - сказал Конашенков.

"Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение", - отметил представитель ведомства.

Минобороны РФ также сообщило о нанесении ракетных ударов по десяти украинским военным объектам. "Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск", - сообщил Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217 военным объектам Украины, в том числе 15 пунктам управления, а также 201 опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника.

Конашенков также сообщил, что оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены шесть украинских военных объектов. "Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал он.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 "Рейс".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Конашенков.

Также с начала боевых действий уничтожены 2 224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 123 единицы специальной военной автомобильной техники, сказал Конашенков.