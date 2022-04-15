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Белоруссии ввела ответный запрет на перемещение автомобилей ЕС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия приняла ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕС, сообщили в пресс-службе Минтранса республики в пятницу.

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"С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

"Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства, для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. ГТК по согласованию с Минтрансом будет определять иные такие места", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Белоруссии вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля. С 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. Запрет не применяется до 16 апреля для перевозки грузов, которая началась до 9 апреля, при условии, что транспортное средство уже находилось на территории союза 9 апреля или следует транзитом через ЕС, чтобы вернуться в Россию или Белоруссию.

Ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей. Также сохраняется транзит в Калининградскую область для автотранспорта, зарегистрированного в РФ.

О рассмотрении ответных мер заявлял, в частности, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Конечно, мы примем ответные меры, разработаем соответствующие с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах", - сказал он ранее.

Белоруссия
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