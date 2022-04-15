Последние опросы говорят об укреплении шансов Макрона во втором туре

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - По результатам опроса исследовательской компании Ipsos по заказу радиостанции Franceinfo и газеты Le Parisien, фаворит избирательной президентской гонки Эммануэль Макрон увеличивает отрыв от своей конкурентки Марин Ле Пен по предполагаемым голосам во втором туре 24 апреля.

Согласно данным опроса Ipsos, обнародованным в пятницу, нынешнему президенту Франции Макрону готовы отдать свои голоса 56% гипотетических избирателей, которые придут голосовать. Ле Пен может рассчитывать на 44%.

Другие СМИ также заказывали опросы общественного мнения у разных исследовательских структур. Результаты незначительно отличаются от Ipsos, и во всех случаях победу во втором туре предрекают Макрону.

Тем временем оба кандидата ведут интенсивную избирательную кампанию, объезжая Францию, активно выступая в СМИ и не жалея резких обвинений для дискредитации друг друга.