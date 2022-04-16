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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Сторонники природозащитной организации устроили акцию в центре Парижа

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Активисты из природозащитной организации Extinction Rebellion проводят в субботу акцию протеста в центре Парижа, сообщает местное телевидение.

Демонстранты стремятся заблокировать движение по ряду улиц. В частности, они создали баррикады на бульваре Сен-Дени. Цель акции - перед вторым туром выборов президента Франции привлечь внимание к проблеме экологии.

Кроме того, в субботу в ряде городов Франции состоятся акции протеста против ультраправых. Участники этих демонстраций будут призывать голосовать на выборах против кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Сама Ле Пен сегодня проводит митинги в долине Луары, а ее соперник по второму туру действующий президент Эммануэль Макрон проведет митинг в Марселе.

Второй тур выборов состоится 24 апреля. Опросы показывают, что Макрон пока опережает Ле Пен.

Франция Париж Extinction Rebellion
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