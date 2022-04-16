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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Экипаж "Шэньчжоу-13" вернулся на Землю с китайской космической станции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" с экипажем из трёх тайконавтов успешно приземлился после многочасового полёта с национальной орбитальной станции "Тяньгун", следует из трансляции Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).

Спускаемый аппарат с тайконавтами на борту приземлился на полигоне "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, где их ожидала команда спасения, в 04:57 по Москве. Отстыковка от станции была осуществлена 15 апреля в 19:44 по Москве, таким образом полёт продолжался около девяти часов.

В экипаж корабля входят Чжай Чжиган, Е Гуанфу и женщина-тайконавт Ван Япин. Они прибыли на "Тяньгун" 16 октября 2021 года и пробыли на станции шесть месяцев, что стало самой продолжительной пилотируемой миссией в истории китайской космонавтики.

За время нахождения на станции тайконавты выполнили все поставленные задачи, в том числе установили и настроили оборудование снаружи станции в ходе двух выходов в открытый космос.

Следующий экипаж прибудет на станцию в мае этого года на корабле "Шэньчжоу-14" и пробудет на ней также полгода. Продовольствие и оборудование для тайконавтов доставит грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" за несколько дней до их прибытия.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". Во время трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть космических запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Шэньчжоу-13 Тяньгун
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