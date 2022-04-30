Китай признал успешно завершенным первый этап строительства космической станции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) признало первый этап строительства Национальной орбитальной станции "Тяньгун" успешно завершенным, следует из заявления, опубликованного на сайте управления.

"Недавно проект (строительства станции - ИФ) и сопутствующие системы проекта на этапе проверки ключевых технологий были подвергнуты тщательному систематическому анализу (...) Все цели этапа проверки основных технологий миссии космической станции были достигнуты, все инженерные системы подготовлены, все условия для перехода к этапу строительства космической станции соблюдены", - говорится в сообщении на сайте управления.

Согласно заявлению управления, базовый модуль "Тяньхэ" функционирует штатно, функциональные возможности ракет-носителей, использующихся для строительства станции "Чанчжэн-2F", "Чанчжэн-7" и "Чанчжэн-5B", были проанализированы, и, по результатам проверок, признаны способными выполнять задачи в ходе миссий по строительству станции в будущем.

По итогам анализа, управление заключило, что система отбора и подготовки экипажей к долгосрочным миссиями на "Тяньгуне" эффективна, а наземные системы и центры управления полётами способны поддерживать миссии по строительстве станции и долгосрочные миссии тайконавтов на ней, кроме того, по мнению инженеров, на станции гарантирована возможность проводить научные исследования. Также специалисты признали эффективными систему обеспечения модуля энергией, систему жизнеобеспечения и двигательную систему.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля 2021 года. За год работы на станции побывали два экипажа по три человека в каждом, три грузовых космических корабля и два пилотируемых корабля.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть космических запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.