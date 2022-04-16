Жена Медведчука попросила британцев о содействии в его обмене

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила провести обмен мужа на британских подданных, которые, по ее данным, сдались в плен. Запись обращения опубликована на ее YouTube-канале.

"Из сообщений массовой информации мне стало известно, что Эйден Эслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен Вооруженным силам России и ДНР", - сказала Марченко.

Она обратилась к родным и близким двоих британцев с призывом "просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена". В отдельном обращении на английском языке она призвала Джонсона содействовать обмену Медведчука на британских граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в субботу в своем телеграм-канале заявление Марченко.

"Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", - заявила Захарова.

В октябре 2021 года Медведчук был помещен под домашний арест как подозреваемый по делу о госизмене. Кроме того, он и экс-президент Петр Порошенко проходят по делу о незаконной поставке угля с не контролируемой Украиной части территории Донбасса. 27 февраля адвокаты политика сообщили, что он перебрался в безопасное место, а в МВД Украины заявили, что он сбежал.

12 апреля президент Владимир Зеленский, а затем Служба безопасности Украины сообщили, что Медведчука нашли и задержали. Зеленский заявил, что предлагает обменять этого политика на взятых в плен украинских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности обмена Медведчука на пленных украинцев, отметив, что политик - не гражданин России и не имеет никакого отношения к российской спецоперации.