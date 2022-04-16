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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:04

СКР сообщил о намерении допросить плененного в Мариуполе британца

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены допросить плененного в Мариуполе подданного Великобритании Шона Питера, воевавшего на стороне Украины, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следствие обязательно допросит очередного наемника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер - английский наёмник, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, штурмовик, сейчас находится в плену", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "это второй англичанин, пойманный в Мариуполе".

Сообщение СКР сопровождается репостом видеозаписи с человеком, который представляется Шоном Пиннером.

Ранее в субботу жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко опубликовала видеообращения к британцам и премьер-министру Борису Джонсону с призывом обменять политика на британских подданных, которые, по ее данным, сдались в плен. Марченко назвала имена Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

Хроника 24 февраля – 16 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
СКР
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