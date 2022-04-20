США на этой неделе объявят о военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты на текущей неделе планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По данным собеседников журналистов, ожидается, что новый пакет будет сопоставим по объему с предыдущим американским пакетом такой помощи, который оценивался в $800 млн.

Источники NBC News уточнили, что в пакет, предположительно, войдут дополнительные артиллерийские орудия и десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон действительно собирается передать Киеву артиллерийское вооружение. То же самое пообещали сделать лидеры Великобритании и Канады.