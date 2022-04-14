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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

В Литву прибыли еще 100 военных США с артиллерийскими системами Paladin

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Около 100 солдат Первого батальона 109-го артиллерийского полка Национальной гвардии Пенсильвании (США) прибыли в четверг в Литву с артиллерийскими системами Paladin, сообщает агентство BNS со ссылкой на литовскую армию.

"Это подразделение укрепит существующие ротационные мощности США в Литве. В состав подразделения входит батарея со 155-мм самоходными гаубицами М109А6 Paladin и более 100 других транспортных средств", - сообщили в литовской армии в четверг.

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Отмечается, что солдаты дополнят дислоцированный в настоящее время в Литве ротационный батальон США, в состав которого входит около 600 военных с танками, БМП и системами противовоздушной обороны ближнего действия.

Представители литовской армии сообщили BNS, что во вновь прибывшем подразделении около 10 гаубиц Paladin. Военная техника была доставлена по железной дороге на полигон в Пабраде (Швенчёнский район республики, недалеко от границы с Белоруссией), где и будет дислоцировано подразделение США.

Военные США находятся в Литве на ротационной основе.

Литва США
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