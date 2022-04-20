Администрация США выделит $6 млрд на поддержку АЭС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Соединенных Штатов решили оказать поддержку американским атомным электростанциям, находящимся под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей, сообщает Associated Press cо ссылкой на представителей американского министерства энергетики.

Администрация США намерена выделить $6 млрд. В сообщении указывается, что власти считают нужным это делать, "ссылаясь на необходимость продолжать использовать мирный атом в качестве безуглеродного источника энергии, который помогает бороться с изменением климата".

Деньги планируется использовать для поддержки тех АЭС, которые находятся под угрозой закрытия, так как по разным причинам не выдерживают конкуренцию с другими энергоресурсами.

Согласно плану, владельцы АЭС смогут подавать заявки на финансовую помощь, сообщает Associated Press.