Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Администрация США выделит $6 млрд на поддержку АЭС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Соединенных Штатов решили оказать поддержку американским атомным электростанциям, находящимся под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей, сообщает Associated Press cо ссылкой на представителей американского министерства энергетики.

Администрация США намерена выделить $6 млрд. В сообщении указывается, что власти считают нужным это делать, "ссылаясь на необходимость продолжать использовать мирный атом в качестве безуглеродного источника энергии, который помогает бороться с изменением климата".

Деньги планируется использовать для поддержки тех АЭС, которые находятся под угрозой закрытия, так как по разным причинам не выдерживают конкуренцию с другими энергоресурсами.

Согласно плану, владельцы АЭС смогут подавать заявки на финансовую помощь, сообщает Associated Press.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

ЛНР заявила о взятии города Кременная на Луганщине

В США не исключили принятия новых санкций против РФ уже на этой неделе

В США не исключили принятия новых санкций против РФ уже на этой неделе

Канада ввела санкции против Набиуллиной и еще 13 россиян

Зеленский предложил Раде продлить военное положение до 25 мая

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин намерен обсудить с Пашиняном вопросы безопасности в Нагорном Карабахе

Военная операция на Украине

Российская армия открыла гумкоридор для выхода осажденных из "Азовстали"

Власти ЕС заявили, что работают над санкциями в отношении российской нефти

Власти ЕС заявили, что работают над санкциями в отношении российской нефти