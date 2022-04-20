Отстыковку корабля Crew Dragon с туристами от МКС отложили из-за непогоды

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon с космическими туристами миссии Axiom-1 от Международной космической станции (МКС), запланированная на утро среды, откладывается из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения, сообщила компания SpaceX во вторник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями мы переносим отстыковку миссии Axiom-1 от МКС, запланированную на сегодняшний вечер (19 апреля в 22:00 по времени Восточного побережья США, 20 апреля в 05:00 по МСК - ИФ)", - говорится в сообщении компании в твиттере.

"Команда специалистов Axiom Space, NASA и SpaceX оценивают следующую наиболее подходящую возможность для возвращения Axiom-1, первой полностью коммерческой миссии на МКС", - отметили в компании.

По данным специалистов, корабль должен бы был приводниться в Атлантике недалеко от берега штата Флорида не ранее 15:24 по Восточному времени США (22:24 мск).

Запуск первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем был осуществлен в рамках контракта с аэрокосмической компанией Axiom. Ракета-носитель Falcon 9 в рамках миссии Axiom-1 стартовала в 8 апреля с комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме была осуществлена 9 апреля в 08:29 по времени Восточного побережья США (15:29 мск).

В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. По окончании миссии они проведут на орбите более десяти дней, в том числе восемь дней на МКС, на которой работали совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom-1 по соглашению с SpaceX в последующем планируется совершать два-три раза в год.