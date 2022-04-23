Запуск корабля Crew Dragon-4 к МКС перенесен на 27 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС), запланированный на 26 апреля, перенесен на 27 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Теперь, по данным NASA, запуск корабля к космической станции планируется осуществить не раньше 03:52 по времени Восточного побережья США (10:52 по московскому времени).

Корабль отправится на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая стартует со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

В NASA уточнили, что решение о переносе было принято, чтобы дождаться более благоприятного расположения МКС на орбите и необходимых астродинамических параметров для полёта к станции.

"У Crew-4 есть еще одна дата запуска в четверг, 28 апреля, в то же время погода остается (фактором - ИФ) для наблюдения по мере приближения следующей недели", - добавили в управлении.

В состав экипажа миссии, которая рассчитана на 6 месяцев, входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

Ее экипаж сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с ноября прошлого года в рамках миссии Crew Dragon-3. В состав экипажа Crew Dragon-3 входят представители трех космических агентств - астронавты NASA Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

В настоящее время на МКС также работают прибывшие туда в марте российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.