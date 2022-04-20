Медведев упрекнул Запад в противоречивой позиции по Украине

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посчитал непоследовательной позицию международного сообщества по Украине.

"Все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет. Из последнего, посмотрел на новостную ленту: генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила", - сказал Медведев в видеообращении, обнародованном в телеграме.

"Очень последовательная позиция международного сообщества", - заключил зампред СБ.