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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Медведев упрекнул Запад в противоречивой позиции по Украине

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посчитал непоследовательной позицию международного сообщества по Украине.

В миреШольц заявил, что возможности ФРГ поставлять Киеву оружие почти исчерпаныЧитать подробнее

"Все чаще, когда читаешь новости, возникает ощущение, что эти новости приходят с разных планет. Из последнего, посмотрел на новостную ленту: генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ товарищ Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила", - сказал Медведев в видеообращении, обнародованном в телеграме.

"Очень последовательная позиция международного сообщества", - заключил зампред СБ.

Дмитрий Медведев
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