ЕС поддержал призыв генсека ООН к гуманитарной паузе на Украине в дни Пасхи

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе поддерживают призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия на Украине в Страстную неделю православной Пасхи с 21 по 24 апреля, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Конечно, мы поддерживаем призыв генерального секретаря ООН. Мы, Европейский союз, также повторяем свой призыв к прекращению военных действий и всех военных операций (...). И не только на время Пасхи, я бы сказал: навечно", - заявил Стано в среду на брифинге в Брюсселе.

Накануне пресс-секретарь Гутерриша опубликовал заявление генсека ООН журналистам: "Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позволить ряду гуманитарных коридоров открыться".

Гутерриш также отметил, что ООН готова отправить гуманитарную помощь на восток Украины во время гуманитарной паузы. Организация, по словам генсека, предоставила детальные планы по гумпомощи обеим сторонам.