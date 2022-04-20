ФРГ запланировала свести к нулю импорт нефти из РФ до конца 2022 года

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей – в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

"Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа, лучше сегодня, чем завтра", - сказала Бербок в среду (она находится в поездке в Латвии и пресс-конференцию транслировал немецкий телеканал Welt).

По словам министра, Германия в прошлом "делала ошибки", поэтому сейчас нужно отказаться от импорта энергоносителей из РФ.

"От импорта угля – до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю", - указала Бербок.