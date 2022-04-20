Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

ФРГ запланировала свести к нулю импорт нефти из РФ до конца 2022 года

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей – в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

"Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа, лучше сегодня, чем завтра", - сказала Бербок в среду (она находится в поездке в Латвии и пресс-конференцию транслировал немецкий телеканал Welt).

По словам министра, Германия в прошлом "делала ошибки", поэтому сейчас нужно отказаться от импорта энергоносителей из РФ.

"От импорта угля – до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю", - указала Бербок.

Германия ФРГ РФ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон на этой неделе может ввести новые санкции против России

Военная операция на Украине

Джонсон призвал РФ гуманно относиться к взятым в плен на Украине британцам

Военная операция на Украине

Киев пообещал изучить переданные Москвой предложения

Лондонский суд одобрил экстрадицию Ассанжа в США

Лондонский суд одобрил экстрадицию Ассанжа в США

Песков воздержался от комментариев по ситуации вокруг Медведчука

В Казахстане анонсировали полное возобновление работы КТК до конца недели

Что случилось этой ночью: среда, 20 апреля

Военная операция на Украине

ЛНР заявила о взятии города Кременная на Луганщине

В США не исключили принятия новых санкций против РФ уже на этой неделе

В США не исключили принятия новых санкций против РФ уже на этой неделе