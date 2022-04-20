Восемь партий в парламенте Финляндии из десяти готовы поддержать вступление в НАТО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии начал обсуждать возможность вступления страны в НАТО, представители многих партий поддержали идею подать заявку о вступлении в альянс, передают западные информагентства.

"Очевидно, что действия Россия подтолкнули Финляндию на несколько шагов ближе к необходимости военного альянса", - заявил лидер социал-демократов Антти Линдман.

Партия Финляндский центр, крупнейший союзник социал-демократов в коалиционном правительстве страны, заявила, что готова поддержать решение в пользу НАТО. Об этом заявил ее лидер Юха Пылвас.

Всего восемь лидеров парламентских групп из 10 высказали поддержку идее вступить в НАТО, лишь лидер Левого альянса Юсси Сарамо заявил, что перед принятием решений нужна более широкая дискуссия. Он заявил, что заявка Финляндии на вступление в НАТО увеличит напряженность на границе с Россией и может сделать Финляндию потенциальной целью для первого удара в случае войны. У этого альянса 16 мест в парламенте из 200.

Неясно, когда вопрос о заявке на членство в НАТО будет поставлен на голосование.

Ранее в апреле финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение о том, будет ли вступать в НАТО, в течение ближайших недель или месяцев. 20 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что важно, чтобы его страна и Швеция определились с этим вопросом примерно одновременно.