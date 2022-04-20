Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

Два землетрясения за два часа произошли в Азербайджане

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали второе за день землетрясение в Азербайджане.

Согласно Республиканскому центру сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), второе землетрясение магнитудой 3 произошло в среду на территории Исмаиллинского района.

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:05 по местному времени (21:05 МСК).

Двумя часами ранее землетрясение магнитудой 3 произошло на территории Нефтчалинского района Азербайджана, сообщали сейсмологи. Подземные толчки были зафиксированы в 20:09 по бакинскому времени (19:09 МСК).

В обоих случаях подземных толчков местные жители не ощутили.

Ранее в среду сообщалось о землетрясении магнитудой 3 на границе Грузии с Азербайджаном.

"По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:37 по местному времени (совпадает с бакинским, 16:37 МСК) в 42 км к юго-западу от Загатальской сейсмологической станции на территории Грузии произошло землетрясение", - говорилось в сообщении.

В этот раз подземные толчки ощутили жители приграничной зоны.

Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армия Израиля нанесла удары по объектам палестинских группировок в Газе

Полиция Вашингтона приказала эвакуировать Капитолий из-за вероятной угрозы от самолета

Полиция Вашингтона приказала эвакуировать Капитолий из-за вероятной угрозы от самолета
Военная операция на Украине

Кадыров заявил, что комбинат "Азовсталь" будет взят армией России в четверг

Йеллен и Лагард покинули зал во время выступления Силуанова на G20

OneWeb подписала соглашение о запуске спутников с территории Индии

OneWeb подписала соглашение о запуске спутников с территории Индии

SpaceX провела статические испытания Falcon9 перед запуском Crew Dragon-4

SpaceX провела статические испытания Falcon9 перед запуском Crew Dragon-4
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о переходе города Рубежное под контроль войск РФ

Imperial Brands вышел из бизнеса в РФ и спишет 225 млн фунтов стерлингов

Imperial Brands вышел из бизнеса в РФ и спишет 225 млн фунтов стерлингов

Лондон на этой неделе может ввести новые санкции против России

Военная операция на Украине

Джонсон призвал РФ гуманно относиться к взятым в плен на Украине британцам