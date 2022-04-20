Два землетрясения за два часа произошли в Азербайджане

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали второе за день землетрясение в Азербайджане.

Согласно Республиканскому центру сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), второе землетрясение магнитудой 3 произошло в среду на территории Исмаиллинского района.

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:05 по местному времени (21:05 МСК).

Двумя часами ранее землетрясение магнитудой 3 произошло на территории Нефтчалинского района Азербайджана, сообщали сейсмологи. Подземные толчки были зафиксированы в 20:09 по бакинскому времени (19:09 МСК).

В обоих случаях подземных толчков местные жители не ощутили.

Ранее в среду сообщалось о землетрясении магнитудой 3 на границе Грузии с Азербайджаном.

"По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:37 по местному времени (совпадает с бакинским, 16:37 МСК) в 42 км к юго-западу от Загатальской сейсмологической станции на территории Грузии произошло землетрясение", - говорилось в сообщении.

В этот раз подземные толчки ощутили жители приграничной зоны.