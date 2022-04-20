Макрон заявил, что готов продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине и оказывать давление на Россию.

"Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не пал. Нужно помогать ей и финансово", - сказал он в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов.

Макрон подчеркнул, что считает нужным "усиливать давление" против РФ. Одновременно с этим, по его мнению, Франция должна работать над тем, чтобы конфликт на Украине не перекинулся на другие страны.

Президент заявил, что готов работать над тем, чтобы Россия согласилась сначала на прекращение огня на Украине, а затем вывела войска с украинской территории.

Существенную часть своего выступления Макрон посвятил тому, что его соперница на президентских выборах Марин Ле Пен несколько лет назад взяла кредит в банке в РФ, чтобы финансировать деятельность своей партии. По его мнению, это означат, что она "зависит от властей России".

Ле Пен ответила Макрону, что она не зависит от России, а ее единственным обязательством было возвращение предоставленных ей денег. Также Ле Пен отметила, что брала кредит в России, так как власти Франции создали такие условия, когда она не могла сделать это на родине.

Она также заявила, что санкции против российского газа и нефти причинят вред французам, а не России.

"Единственные санкции, с которыми я не согласна, - это блокировка импорта российского газа и нефти. Это неправильный способ. Это не причинит ущерба России, а нанесет много ущерба французам", - сказала Ле Пен.

"Мы не можем делать себе харакири. При этом такие меры не навредят России, которая продаст свой газ и нефть другой стране", - отметила она. Ле Пен добавила, что против других санкций, уже введенных ЕС против России, у нее возражений нет.

В ходе дебатов лидер "Национального объединения" она также указала, что приветствует усилия, предпринятые действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном для урегулирования ситуации на Украине.

Ле Пен также "выразила сочувствие" украинскому народу и выступила за оказание Украине гуманитарной, финансовой и военной помощи.

Макрон отметил, что Франция в составе ЕС будет более независимой, в частности в сфере технологий.

"Я уверен, что наш суверенитет - национальный и европейский", - сказал он.

"Вместе с Европой мы будем более независимыми в сфере технологий и энергетики. Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа", - сказал Макрон.

Действующий президент обвинил Ле Пен в стремлении выйти из ЕС в случае избрания. Она ответила, что не нацелена на это, а хочет реформировать принципы работы Евросоюза.

По словам Ле Пен, в нынешней ситуации Франции "не удается защищать свои интересы" в составе ЕС, а Макрон, по ее словам, "пытается заменить французский суверенитет европейским".

"Я никогда не видела, чтобы французские лидеры действительно защищали интересы французов", - сказала Ле Пен, добавив, что немцы в свою очередь всегда защищают интересы своего народа.

"Вы очень зациклены на Европе. Я же считаю, что Франция - это не только европейская, но и мировая держава. Мы должна развивать отношения с Африкой, с нашими заморскими территориями, через которые можем оказывать влияние на другие страны. Об этих задачах никто не говорил, и вы с вашими взглядами заставляете Францию чахнуть", - добавила Ле Пен.

Макрон, отвечая на этот комментарий, заверил, что уделяет много внимания отношениям с Африкой, часто посещал африканские страны с официальными визитами.

Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля. По итогам первого тура, согласно данным МВД Франции, Макрон набрал 27,8% голосов, Ле Пен – 23,1%.