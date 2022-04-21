Премьер-министры Испании и Дании прибыли в Киев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об их приезде сообщил испанский телеканал РТВЕ со ссылкой на канцелярию Санчеса.

Ожидается, что по итогам визита Санчес, Фредериксен и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.

В последние дни в Киеве побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, британский премьер Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президенты стран Балтии и Польши.