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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

США начали обучать 50 украинских военных использованию американских гаубиц

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Военные США начали обучать группу украинских военнослужащих обращаться с переданными Киеву гаубицами, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

"Гаубичная артиллерия и снаряды для нее прибыли в Европу, американские военные начали обучать украинские силы тому, как это использовать", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, обучение пройдут чуть более 50 украинских военных в "неназванной стране за пределами Украины", затем военнослужащие вернутся в свою страну, чтобы передать знания своим коллегам.

Ожидается, что обучение этой группы украинцев продлится неделю.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщил, что американские военные приступили к доставке на восток Европы гаубиц, которые обещали передать Украине.

По имеющимся данным, переброска гаубиц военно-транспортной авиацией США осуществляется в Польшу, откуда затем орудия будут доставлены на территорию Украины.

По данным издания Defense One, речь идет о поставке партии из 18 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов, которые взяты из арсеналов Армии и Корпуса морской пехоты США в рамках обещанной Вашингтоном новой военной помощи на $800 млн.

Хроника 24 февраля – 21 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина
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