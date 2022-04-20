США начали перебрасывать на восток Европы предназначенные для Украины гаубицы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные начали переправлять на восток Европы гаубицы, которые обещали передать Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона.

Он отметил, что первые орудия уже доставлены в регион, но не уточнил, в какую именно страну.

По сведениям Bloomberg, военно-транспортные самолеты США перевозят гаубицы в Польшу, откуда их затем доставят на территорию Украины.

По данным издания Defense One, речь идет о поставке партии из 18 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов, которые взяты из арсеналов Армии и Корпуса морской пехоты США в рамках обещанной Вашингтоном новой военной помощи на 800 млн. долл.

18 апреля The Hill сообщил, что американские военные намерены обучить группу украинских военнослужащих обращаться с передаваемыми Киеву американскими гаубицами.

Артиллерийское вооружение Киеву обещали также передать Великобритания и Канада.