США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи еще на $800 млн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.

"Сегодня я объявляю об еще одном пакете помощи Украине на $800 млн, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке, на Донбассе", - сказал Байден в ходе выступления в четверг.

По его словам, в этот пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

Американский президент также объявил, что намерен на следующей неделе направить запрос в Конгресс о выделении дополнительного бюджета для военной помощи Украине.

"На следующей неделе я отправлю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет, чтобы сохранять бесперебойный поток вооружений и боекомплектов храбрым украинским бойцам", - сказал Байден. Он пояснил, что это необходимо и "для продолжения экономической поддержки". По его словам, он обратится к Конгрессу, так как выделенный ранее бюджет на помощь Украине на исходе.

"Я считаю, что Конгресс быстро отреагирует на мой запрос", - добавил президент США.

В середине апреля Байден одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

В ходе выступления в четверг Байден также объявил, что США выделят правительству Украины еще $500 млн на прямую экономическую помощь.

"Сегодня США объявляют, что мы собираемся предоставить дополнительные $500 млн на прямую экономическую помощь правительству Украины", - заявил Байден. По его словам, правительство Украины сможет использовать эти деньги, чтобы стабилизировать экономику, поддержать население и выплатить зарплаты работникам.

Он отметил, что, таким образом, общая экономическая поддержка США Украине за последние два месяца составила $1 млрд.