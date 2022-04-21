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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:31

Эксперты спрогнозировали, что мировые расходы на IT в 2022 году превысят $4,4 трлн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2022 году увеличатся на 4,4% и превысят $4,4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.

В 2021 году они повысились на 9,5% – до $4,26 трлн.

"Этот год оказался одним из самых шумных для ИТ-директоров за всю историю, - сказал вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Геополитические потрясения, инфляция, колебания валютных курсов и проблемы с цепочками поставок входят в число множества факторов, требующих их времени и внимания".

Тем не менее, ИТ-директора наращивают инвестиции в отличие от того, что происходило в начале 2020 года, добавил он.

По оценкам Gartner, сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем как в этом году (на 9,8%), так и в 2023 году (на 11,8%).

В целом ИТ-расходы в следующем году, как ожидается, увеличатся на 5,5% – до $4,67 трлн.

Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США):

Расходы 2021г. Изм. в 2021г. Расходы 2022г. Изм. в 2022г. Расходы 2023г. Изм. в 2023г.
ЦОД и системы 207,306 6,7 % 218,634 5,5 % 230,385 5,4 %
Корпоративное ПО 614,494 15,9 % 674,889 9,8 % 754,808 11,8 %
Устройства 809,452 16,1 % 824,6 1,9 % 837,844 1,6 %
ИТ-услуги 1185,103 10,6 % 1265,127 6,8 % 1372,892 8,5 %
Услуги связи 1443,419 3,4 % 1448,396 0,3 % 1477,798 2,0 %
Всего 4259,773 9,5 % 4431,646 4,0 % 4673,728 5,5 %
Gartner IT
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