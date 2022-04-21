Эксперты спрогнозировали, что мировые расходы на IT в 2022 году превысят $4,4 трлн
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2022 году увеличатся на 4,4% и превысят $4,4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.
В 2021 году они повысились на 9,5% – до $4,26 трлн.
"Этот год оказался одним из самых шумных для ИТ-директоров за всю историю, - сказал вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Геополитические потрясения, инфляция, колебания валютных курсов и проблемы с цепочками поставок входят в число множества факторов, требующих их времени и внимания".
Тем не менее, ИТ-директора наращивают инвестиции в отличие от того, что происходило в начале 2020 года, добавил он.
По оценкам Gartner, сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый подъем как в этом году (на 9,8%), так и в 2023 году (на 11,8%).
В целом ИТ-расходы в следующем году, как ожидается, увеличатся на 5,5% – до $4,67 трлн.
Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США):
|Расходы 2021г.
|Изм. в 2021г.
|Расходы 2022г.
|Изм. в 2022г.
|Расходы 2023г.
|Изм. в 2023г.
|ЦОД и системы
|207,306
|6,7 %
|218,634
|5,5 %
|230,385
|5,4 %
|Корпоративное ПО
|614,494
|15,9 %
|674,889
|9,8 %
|754,808
|11,8 %
|Устройства
|809,452
|16,1 %
|824,6
|1,9 %
|837,844
|1,6 %
|ИТ-услуги
|1185,103
|10,6 %
|1265,127
|6,8 %
|1372,892
|8,5 %
|Услуги связи
|1443,419
|3,4 %
|1448,396
|0,3 %
|1477,798
|2,0 %
|Всего
|4259,773
|9,5 %
|4431,646
|4,0 %
|4673,728
|5,5 %