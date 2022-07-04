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Gartner ждет спада глобальных продаж ПК на 9,5%, телефонов - на 7,1% в 2022 году

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В 2022 году мировые поставки персональных компьютеров (ПК), планшетов и мобильных телефонов в 2022 году сократятся на 7,6%, прогнозирует аналитическая компания Gartner Inc. При этом в Китае и Восточной Европе темпы снижения будут выражаться двухзначными числами.

Продажи ПК по итогам текущего года упадут на 9,5%, ожидают аналитики. В том числе спрос со стороны потребителей сократится на 13,1%, в то время как бизнес уменьшит закупки компьютеров на 7,2% в годовом исчислении.

"Идеальный шторм" из геополитических потрясений, высокой инфляции, колебаний валютных курсов и перебоев в цепочках поставок уменьшили деловой и потребительский спрос на устройства по всему миру и окажут сильнейшее влияние на рынок ПК в 2022 году", - полагает старший аналитик Gartner Ранджит Атвал.

В регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) ожидается падение продаж ПК на 14% в этом году из-за отсутствия потребительского спроса.

Глобальные поставки мобильных телефонов в этом году, как ожидается, снизятся на 7,1%, в том числе смартфонов - на 5,8%.

В Китае продажи смартфонов уменьшатся на 18,3%, включая сокращение спроса на модели с поддержкой 5G на 2%.

"В начале года ожидалось, что рынок 5G-телефонов в Большом Китае продемонстрирует двузначный рост, - сказал Атвал. - Влияние политики "нулевой терпимости" к COVID-19 в Китае и последовавшие за этим локдауны привели к резкому изменению тенденции. Большое количество потребителей перестали покупать товары, которые не являются жизненно необходимыми, включая смартфоны 5G".

Gartner прогнозирует, что в 2022 году мировые поставки 5G-телефонов составят 710 млн, что на 29% превысит прошлогодний уровень. В начале года ожидался взлет поставок на 47%.

Gartner Китай Восточная Европа Ранджит Атвал EMEA
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