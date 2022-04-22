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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

США лишили авиакомпанию "Авиастар-Ту" экспортных привилегий

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - США временно отозвали экспортные привилегии у российской авиационной компании "Авиастар-Ту", говорится в заявлении американского Минторга.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) издало указ о временном лишении всех экспортных привилегий российской грузовой авиационной компании "Авиастар" из-за продолжающихся нарушений всеобъемлющих экспортных контрольных мер, введенных в отношении России министерством торговли США", - говорится в сообщении.

Этот шаг предусматривает запрет на участие "Авиастар-Ту" в любых транзакциях, подпадающих под действие правил экспортного контроля (EAR).

Решение будет действовать 180 дней, после чего при необходимости его можно будет продлить.

Авиастар-Ту
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