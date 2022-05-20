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Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Подведомственное американскому Минторгу Бюро промышленности и безопасности США (BIS) отозвало экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" и внесло ряд самолетов в список "возможных нарушителей мер экспортного контроля".

В сообщении BIS говорится, что Бюро "выпустило постановление об отказе в экспортных привилегиях авиакомпании "Россия" из-за "продолжающихся нарушений мер экспортного контроля", введенных ранее министерством торговли США".

Постановление временно лишает авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под действия правил экспортного контроля (Export Administration Regulations), отмечается в сообщении. Решение будет действовать 180 дней и может быть продлено.

Кроме того, BIS опубликовала список самолетов, которые, вероятно, нарушают экспортный контроль США. Перечень насчитывает 157 самолетов, находящихся в собственности или эксплуатации России.

Ранее BIS отозвало экспортные привилегии у компаний "Аэрофлот", AZUR Air, ЮТэйр и "Авиастар".

По словам помощника министра торговли по контролю за экспортом Мэтью С. Аксельрода, Минторг США "продолжит принимать срочные меры, чтобы лишать российские авиакомпании и олигархов средств для продолжения эксплуатации самолетов в нарушение экспортных правил".

США Россия
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