Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

ВБ оценил ущерб инфраструктуре Украины от военного конфликта в $60 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа Всемирного банка завершила предварительную оценку физического ущерба зданиям и инфраструктуре Украины, нанесенного военным конфликтом с Россией, - это примерно $60 млрд, сообщил президент банка Давид Малпасс.

"Это "узкая" стоимость и не включает растущие экономические издержки для экономики Украины. Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", - сказал он на министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках "Весенних встреч 2022 года" ВБ и МВФ.

Малпасс добавил, что правительство и государственные предприятия Украины сталкиваются с большим невоенным бюджетным дефицитом и долговой нагрузкой.

По его словам, группа Всемирного банка мобилизовала более $3 млрд для Украины, чтобы поддержать предоставление основных государственных услуг.

По мнению Малпасса, в течение 6-8 месяцев после установления мира необходимо срочно заняться восстановлением основных инфраструктурных связей, таких как транспорт, электроэнергия, отопление и цифровые технологии, а затем, в среднесрочной перспективе, - укреплением макрофискального потенциала; восстановлением городов и домов и укреплением сельскохозяйственного и делового секторов.

Прогнозы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи на министерском круглом столе заявил, что страна нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно, чтобы компенсировать экономические потери. "И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить. Я уверен, что все вы видели эти расчеты", - отметил он.

В миреМВФ ожидает роста госдолга Украины до 86,2% ВВП и сохранения этого уровня на пять летЧитать подробнее

Выступавший вслед за ним премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что ВВП Украины в этом году может упасть на 30-50%, а предварительный анализ прямых и непрямых потерь из-за войны уже дает показатель в $560 млрд.

Финансовая помощь

Как сообщил украинский Минфин, Украина получит грант в размере 88,5 млн евро из целевого фонда Всемирного банка на политику развития в сфере экономического восстановления. Соответствующее соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи вечером 21 апреля в Вашингтоне.

Грантовые средства позволят усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовую стабильность государства.

Марченко также сообщил, что Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий вооруженного конфликта.

По его словам, на встрече с канцлером британского казначейства Риши Сунаку он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украине - трастовому фонду ВБ и спецсчету МВФ для получения ранее распределенных фондом специальных прав заимствований (SDR).

Хроника 24 февраля – 22 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Всемирный банк Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

Что случилось этой ночью: 22 апреля, пятница

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Россия будет вовлечена в подписание мира между Арменией и Азербайджаном

Полиция в Испании расследует смерть топ-менеджера "НОВАТЭКа" и его семьи

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

США вслед за ЕС запретят связанным с РФ судам заходить в американские порты

США вслед за ЕС запретят связанным с РФ судам заходить в американские порты