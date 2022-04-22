ВБ оценил ущерб инфраструктуре Украины от военного конфликта в $60 млрд

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа Всемирного банка завершила предварительную оценку физического ущерба зданиям и инфраструктуре Украины, нанесенного военным конфликтом с Россией, - это примерно $60 млрд, сообщил президент банка Давид Малпасс.

"Это "узкая" стоимость и не включает растущие экономические издержки для экономики Украины. Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", - сказал он на министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках "Весенних встреч 2022 года" ВБ и МВФ.

Малпасс добавил, что правительство и государственные предприятия Украины сталкиваются с большим невоенным бюджетным дефицитом и долговой нагрузкой.

По его словам, группа Всемирного банка мобилизовала более $3 млрд для Украины, чтобы поддержать предоставление основных государственных услуг.

По мнению Малпасса, в течение 6-8 месяцев после установления мира необходимо срочно заняться восстановлением основных инфраструктурных связей, таких как транспорт, электроэнергия, отопление и цифровые технологии, а затем, в среднесрочной перспективе, - укреплением макрофискального потенциала; восстановлением городов и домов и укреплением сельскохозяйственного и делового секторов.

Прогнозы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи на министерском круглом столе заявил, что страна нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно, чтобы компенсировать экономические потери. "И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить. Я уверен, что все вы видели эти расчеты", - отметил он.

Выступавший вслед за ним премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что ВВП Украины в этом году может упасть на 30-50%, а предварительный анализ прямых и непрямых потерь из-за войны уже дает показатель в $560 млрд.

Финансовая помощь

Как сообщил украинский Минфин, Украина получит грант в размере 88,5 млн евро из целевого фонда Всемирного банка на политику развития в сфере экономического восстановления. Соответствующее соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи вечером 21 апреля в Вашингтоне.

Грантовые средства позволят усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовую стабильность государства.

Марченко также сообщил, что Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий вооруженного конфликта.

По его словам, на встрече с канцлером британского казначейства Риши Сунаку он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украине - трастовому фонду ВБ и спецсчету МВФ для получения ранее распределенных фондом специальных прав заимствований (SDR).