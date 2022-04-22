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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Шольц заявил, что Германия не может себе позволить отказ от российского газа

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России, заявил журналу Spiegel канцлер Олаф Шольц.

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и сильно повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - сказал он.

По словам канцлера, из-за эмбарго начнется глобальный кризис, который Германия себе "позволить не сможет".

Помимо этого, канцлер не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России на Украине.

Пятый пакет санкций Евросоюза предусматривает отказ Европы от поставок российского угля с августа 2022 года. Сейчас чиновники в ЕС готовят план по поэтапному отказу от российской нефти.

Олаф Шольц Германия Украина Газпром
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