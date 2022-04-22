Власти Шанхая обещали улучшить поставки продуктов на фоне продолжающегося карантина

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Шанхая в пятницу пообещали ослабить антивирусный контроль за доставщиками продовольствия ради улучшения снабжения жителей мегаполиса, которые вынуждены находиться дома из-за карантина в связи с COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

Местные чиновники заявили, что приложат все усилия, чтобы решить проблемы, связанные с продовольственным обеспечением людей, передает AP.

По состоянию на пятницу в Шанхае зафиксировали 17,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 11 летальных исходов от последствий заражения. На Шанхай сейчас приходится 95% случаев от общей заболеваемости в Китае.

Ранее в рамках ослабления карантинных правил в Шанхае почти 12 млн жителям города разрешили выходить из домов, в то время как население мегаполиса составляет 25 млн человек.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. При этом в городе возникла проблема с доставкой продовольствия конечным потребителям, поскольку в 25-миллионном городе насчитывалось всего 11 тыс. курьеров.