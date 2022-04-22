Полиция Таллина запретила проведение пяти уличных акций

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Северная префектура полиции Эстонии запретила проводить в Таллине пять уличных акций, в том числе, в годовщину так называемой "Бронзовой ночи" 27 апреля, а 9 мая.

27 апреля 2007 году в городе решили перенести памятник воину-освободителю Таллина от немецких войск - "Бронзового солдата" на окраину, были протесты и беспорядки. В годовщину этих событий проводятся общественные мероприятия.

"Полиции были поданы уведомления о проведении двух общественных мероприятий 27 апреля на улицах Тынисмяэ (где стоял "Бронзовый солдат) и Татари, (где 27 апреля 2007 года был убит проживавший в Эстонии гражданин России Дмитрий Ганин), и три уведомления о проведении публичных акций 9 мая", - сообщила префектура.

9 мая планировались два мероприятия на территории воинского кладбища на окраине города и шествие "Бессмертного полка".

В полиции объяснили, что в предыдущие годы на акциях в эти дни использовались символы, которые теперь в Эстонии рассматриваются как знаки оправдания действий России на Украине, кроме того, использование такой символики чревато конфликтами.

20 апреля гендиректор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что власти Эстонии до сих пор "относились к мероприятиям 9 мая толерантно", но теперь из-за событий на Украине это отношение изменилось. Он напомнил, что в конце апреля и начале мая запрещается демонстрация флагов СССР и России, георгиевских ленточек, советской военной формы, поскольку эти символы могут использоваться для провокации вражды и беспорядков.

При этом власти не запрещают чтить память погибших во второй мировой войне цветами и свечами 9 мая, но не разрешают использовать массовые собрания для разжигания ненависти и насилия между людьми.