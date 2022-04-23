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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:41

Стрельба произошла на оживленной улице в Вашингтоне

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека были ранены в результате стрельбы в пятницу днем ​​на оживленной улице на северо-запада Вашингтона, сообщает CBS News со ссылкой на департамент полиции округа Колумбия.

Полицейские разыскивают по подозрению в причастности к стрельбе 23-летнего Рэймонда Спенсера из Вирджинии. Местных жителей призывают избегать района, где произошла стрельба.

По данным полиции, в результате стрельбы были ранены две женщины, мужчина и 12-летняя девочка. Одной из пострадавших женщин оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Остальным пострадавшим потребовалась госпитализация, их состояние стабильное.

Как отмечается, рядом с местом стрельбы находится школа и Университет округа Колумбия, учащиеся которых несколько часов были заблокированы в зданиях этих учебных заведений. В настоящее время местные власти работают над воссоединением учащихся с их родителями.

CBS News указывает, что на месте происшествия, помимо полиции, были замечены офицеры Секретной службы США и агенты ФБР.

США Вашингтон
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