Стрельба произошла на оживленной улице в Вашингтоне
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека были ранены в результате стрельбы в пятницу днем на оживленной улице на северо-запада Вашингтона, сообщает CBS News со ссылкой на департамент полиции округа Колумбия.
Полицейские разыскивают по подозрению в причастности к стрельбе 23-летнего Рэймонда Спенсера из Вирджинии. Местных жителей призывают избегать района, где произошла стрельба.
По данным полиции, в результате стрельбы были ранены две женщины, мужчина и 12-летняя девочка. Одной из пострадавших женщин оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Остальным пострадавшим потребовалась госпитализация, их состояние стабильное.
Как отмечается, рядом с местом стрельбы находится школа и Университет округа Колумбия, учащиеся которых несколько часов были заблокированы в зданиях этих учебных заведений. В настоящее время местные власти работают над воссоединением учащихся с их родителями.
CBS News указывает, что на месте происшествия, помимо полиции, были замечены офицеры Секретной службы США и агенты ФБР.