Стрельба произошла на оживленной улице в Вашингтоне

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека были ранены в результате стрельбы в пятницу днем ​​ на оживленной улице на северо-запада Вашингтона, сообщает CBS News со ссылкой на д епартамент полиции округа Колумбия.

Полицейские разыскивают по подозрению в причастности к стрельбе 23-летнего Рэймонда Спенсера из Вирджинии. Местных жителей призывают избегать района, где произошла стрельба.

По данным полиции, в результате стрельбы были ранены две женщины, мужчина и 12-летняя девочка. Одной из пострадавших ж енщин оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Остальным пострадавшим потребовалась госпитализация, их состояние стабильное.

Как отмечается, рядом с местом стрельбы находится школа и Университет округа Колумбия, учащиеся которых несколько часов были заблокированы в зданиях этих учебных заведений. В настоящее время местные власти работают над воссоединением учащихся с их родителями.