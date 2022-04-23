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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:41

Полиция сообщила о смерти подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

Полиция сообщила о смерти подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
На месте стрельбы на северо-западе Вашингтона
Фото: Bryan Dozier/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в стрельбе на северо-западе Вашингтона, ранивший четырех человек в пятницу днем, скончался, сообщает CNN со ссылкой на начальника департамента полиции округа Колумбия Роберта Конти.

По его словам, подозреваемый, предположительно, покончил с собой, когда полицейские пытались проникнуть в квартиру, где он укрывался. В квартире было обнаружено шесть единиц огнестрельного оружия и патроны к нему. Поиски других подозреваемых не ведутся.

Конти также усомнился в том, что подозреваемый был как-то связан со школой, рядом с которой произошла стрельба. Он добавил, что подозреваемый стрелял в людей случайным образом и пытался ранить как можно больше людей.

Как сообщалось, четыре человека были ранены в результате стрельбы в пятницу днем ​​на оживленной улице на северо-западе Вашингтона. В числе раненных оказалась 12-летняя девочка. Рядом с местом стрельбы находится школа и Университет округа Колумбия.

США Вашингтон
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