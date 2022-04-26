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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Бундестаг сократит расходы на бюро экс-канцлера Шредера

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по бюджету бундестага пересматривает бюджет на 2023 и планирует сократить расходы на бюро экс-канцлера Герхарда Шредера, сообщает во вторник таблоид Bild.

"Мы пересматриваем и перерабатываем действующие правила для организации бюро бывшего канцлера и бывшей канцлерин", - сказал представитель правящей фракции социал-демократической партии СДПГ.

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Накануне стало известно, что в региональное отделение СДПГ в Ганновере по месту жительства Шредера поступило 14 запросов с требованием исключить экс-канцлера из партии.

После интервью Шредера газете The New York Times председатель СДПГ Саския Эскен заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что для "спасения его имиджа как бывшего и единожды успешного канцлера" нужно, чтобы Шредер отказался от своей деятельности в российских энергетических концернах, но, по ее словам, этому совету он не последовал.

Напротив, в интервью The New York Times Шредер заявлял, что не намерен отказываться от своих связей с Россией.

Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 года по 2005 год.

Германия Герхард Шредер
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