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Путин прокомментировал выдвижение Шредера в совет директоров "Газпрома"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Герхард Шредер в совете директоров "Газпрома" станет представителем интересов европейских покупателей, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин напомнил, что в начале 2000-х годов, во времена президентства Леонида Кучмы и работы Шредера на посту канцлера, была договоренность о создании международного консорциума по управлению и развитию ГТС Украины.

Новое руководство Украины в лице президента Виктора Ющенко отказалось от исполнения соглашения. После этого возникли сложности с обеспечением безопасных поставок газа в Германию. Шредер поддержал тогда строительство газопровода "Северный поток".

Путин отметил, что в настоящее время 55 млрд куб. м газа поступает по этой магистрали по долгосрочным контрактам, где цены в три-пять, а то и в семь раз ниже, чем на споте.

"Немецкий потребитель получает российский газ в пять раз дешевле. Пусть кошелек откроет и скажет спасибо Шредеру за это", - сказал президент.

"Сегодня многих беспокоит, будут ли осуществляться безопасные поставки в Европу и ФРГ. Если Шредер будет в совете директоров "Газпрома", то с точки зрения контроля человека порядочного и который прежде всего действует в интересах своей страны - у них будет человек, который может оказать влияние на принимаемые решения и получать информацию", - прокомментировал Путин номинацию Шредера.

Шольц со своей стороны сказал, что не хочет комментировать экономическую деятельность бывшего политика: "Он выступает от своего имени, а не от имени ФРГ".

"Мы приняли на себя обязательства обеспечить транзит через Украину, через Белоруссию. Хотим, чтобы в Европе было мирное развитие, не было конфронтации на Украине. Все понимают политическую реальность. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать ставку на мирное развитие. Не указывать один на другого, а сделать вклад в мирное урегулирование", - сказал он.

В начале февраля "Газпром" сообщил, что бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Шредер выдвинут в совет директоров компании для переизбрания на годовом собрании.

Газпром Герхард Шредер Германия Владимир Путин Олаф Шольц

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