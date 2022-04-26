Путин отметил, что с украинскими военными в "Азовстали" поддерживается контакт

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные поддерживают контакт с украинскими военными, скрывающимися в подвалах комбината "Азовсталь" в Мариуполе, и вновь предложил им сдаться по примеру их товарищей.

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Путин предложил ему убедиться, как содержатся сдавшиеся украинские военные.

"Мы с ними в контакте, теми, кто сидит в подземельях "Азовстали", и у них есть хороший пример : их товарищи по оружию вышли и сложили это оружие. Тысяча с лишним человек, свыше 1300, с ними ничего не происходит", - заявил президент.

"Более того, если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Красного Креста, и представителям ООН, как они содержатся, где, как оказывается помощь раненым, пожалуйста, мы готовы это предоставить", - сказал Путин.

По его словам, "это самое простое решение этого непростого на первый взгляд вопроса (о блокаде "Азовстали" - ИФ)".

На встрече с Гутерришем Путин рассказал, что завод "Азовсталь" полностью изолирован, и в соответствии с его приказом штурмовые действия там не осуществляются.

"Да, действительно, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить, или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ (запрещено в РФ - ИФ) в Сирии, прикрываясь гражданским населением", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что самое простое, что можно сделать в этой ситуации, это выпустить этих людей, "чего же проще? Вы говорите, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь. Вас ввели в заблуждение, эти коридоры действуют", - отметил Путин.

Из Мариуполя, отметил он, вышло при содействии России свыше 100 тыс. человек, 130-140 тыс. человек. "И они могут ехать куда угодно – кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину, куда угодно, мы их не держим", - подчеркнул президент РФ. То же самое, отметил он, могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали". "Они могут выйти, и все", - сказал Путин.

Он предложил Гутерришу поговорить с людьми, которые вышли из Мариуполя.

Выпустить людей, вновь повторил президент РФ, – самое простое для военнослужащих или представителей националистических батальонов. "Это просто преступление удерживать там гражданских лиц в качестве щита живого", - сказал президент РФ.