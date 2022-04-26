Путин одобрил участие ООН в эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В ООН заявили, что президент РФ Владимир Путин одобрил участие ООН совместно с "Красным Крестом" в эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе.

"Президент согласился на участие ООН совместно с МККК в эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в заявлении, распространенном на сайте генсека ООН Антониу Гутерриша.

Отмечается, что последующие обсуждения будут проведены с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и министерством обороны России.

Ранее в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша.