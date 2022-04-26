Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 апреля

Путин одобрил участие ООН в эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В ООН заявили, что президент РФ Владимир Путин одобрил участие ООН совместно с "Красным Крестом" в эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" в Мариуполе.

"Президент согласился на участие ООН совместно с МККК в эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в заявлении, распространенном на сайте генсека ООН Антониу Гутерриша.

Отмечается, что последующие обсуждения будут проведены с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и министерством обороны России.

Ранее в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Хроника 24 февраля – 26 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ООН Украина Россия Азовсталь Мариуполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США предложили до $10 млн за информацию о предполагаемых хакерах из России

США предложили до $10 млн за информацию о предполагаемых хакерах из России

Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме и ожидает прекращения поставок

Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме и ожидает прекращения поставок

Путин заявил о праве ДНР и ЛНР на суверенитет после прецедента Косово

Путин заявил о праве ДНР и ЛНР на суверенитет после прецедента Косово

Гутерриш предложил создать группу РФ-Украина-ООН по гуманитарным коридорам

Гутерриш предложил создать группу РФ-Украина-ООН по гуманитарным коридорам

Путин отметил, что с украинскими военными в "Азовстали" поддерживается контакт

В НАСА заявили о желании сотрудничать с Китаем в космосе

В НАСА заявили о желании сотрудничать с Китаем в космосе

Около 1,3 тыс. фур из Эстонии и Латвии ожидают въезда в РФ на границе

Польша несколько часов не получает газ по газопроводу "Ямал-Европа"

Логистическая компания UPS приостановила работу в РФ, Белоруссии и на Украине

Логистическая компания UPS приостановила работу в РФ, Белоруссии и на Украине

Тирасполь не видит необходимости просить у России военной помощи