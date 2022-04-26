Путин заявил о праве ДНР и ЛНР на суверенитет после прецедента Косово

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ДНР и ЛНР, объявив о независимости, воспользовались прецедентом, созданным в Косово, а Россия впоследствии оказала им военную помощь в полном соответствии с Уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я очень хорошо знаком, лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого-либо государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны", - сказал Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Если это так, то тогда республики Донбасса – Донецкая республика и Луганская народная республика имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан", - продолжил Путин и поинтересовался у собеседника, согласен ли тот с такой аргументацией.

В свою очередь Гутерриш отметил, что ООН не признала независимость Косово.

Путин же обратил внимание, что это сделал Международный суд ООН.

"Если этот прецедент создан, то же самое могли сделать и республики Донбасса. Мы, со своей стороны, получили право их признать в качестве независимых государств. Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе в отношении Косово", - сказал он.

После этого, продолжил Путин, ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им военную помощь "в отношении того государства, которое проводит против них военные операции".

"Мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН", - подытожил Путин.