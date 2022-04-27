Глава Пентагона заявил о необходимости передачи Украине тяжелого вооружения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что если США и их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она сможет добиться успеха в противостоянии с Россией. Он высказал это мнение в интервью Fox News после союзнической встречи министров обороны НАТО на базе Рамштайн.

По словам Остина, по мере развития ситуации потребности Украины в оружии менялись: сначала ВСУ нуждались в противотанковых системах и ПВО, сейчас с переходом основных боевых действий на юг и восток Украины, армии нужны дальнобойная артиллерия, танки и бронетехника.

"Мы хотим убедиться, что по мере развития борьбы у украинцев есть то, что им нужно для успеха, и они могут добиться успеха. Они в это верят", - сказал министр.