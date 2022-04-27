В Вашингтоне прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне в среду идут похороны Мадлен Олбрайт, которая стала первой женщиной на посту госсекретаря США и занимала эту должность в 1997-2001 годах.

"Сегодня мы чтим по-настоящему гордую американку, благодаря которой мы горды быть американцами", - сказал президент США Джо Байден, выступая на поминальной службе в Вашингтонском кафедральном соборе.

Кроме того, на церемонии дань памяти усопшей отдали бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии США. Первую должность в правительстве она получила в 1970-е годы. Олбрайт обеспечивала связь офиса советника президента США Джимми Картера - Збигнева Бжезинского - с Конгрессом.

Мадлен Олбрайт Фото: Mikhail Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В 1992 году Олбрайт стала советником Клинтона, и после его избрания на пост президента ее назначили постоянным представителем США при ООН. В 1997 году Олбрайт заняла пост госсекретаря США.

Во время своей работы Олбрайт была самым высокопоставленным сотрудником женского пола в американском правительстве. На пост президента США она никогда не претендовала, поскольку родилась не в Штатах, а в Чехословакии.

Олбрайт умерла 23 марта в Вашингтоне на 85-м году жизни от рака.