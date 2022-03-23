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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Умерла Мадлен Олбрайт

Умерла Мадлен Олбрайт
Мадлен Олбрайт
Фото: Horacio Villalobos - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В возрасте 84 лет умерла Мадлен Олбрайт, первая женщина, занявшая пост госсекретаря США. Об этом говорится в сообщении ее семьи в соцсетях. Она умерла в кругу друзей и близких. Причиной стал рак.

Мадлен Олбрайт (при рождении Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая 1937 мая в Праге. В 1948 году ее отец-дипломат попросил политического убежища в США. Семья переехала. Мадлен училась в Швейцарии, затем в школе Kent Denver, затем получила степень бакалавра политологии в женском колледже Уэллсли. В 1957 году она получила американское гражданство. Тот факт, что она родилась не в США, впоследствии не дал ей возможности претендовать на пост президента.

Олбрайт была госсекретарем США с 1997 года по 2001 год при президенте Билле Клинтоне. С 1993 по 1997 год она была постоянным представителем США при ООН.

Мадлен Олбрайт США Госдепартамент Прага
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