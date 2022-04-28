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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Госдеп США будет отчитываться о помощи России со стороны КНР

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила законопроект, требующий от госдепартамента периодически направлять отчеты о помощи России со стороны Китая, сообщил конгрессмен-республиканец Энди Барр.

"Альянс Китая и России представляет угрозу США и нашим союзникам. Я представил законопроект, который обязывает госдепартамент США предоставлять Конгрессу постоянные отчеты с подробным описанием поддержки Китаем России (...) Сегодня Палата представителей проголосовала за мой законопроект", - написал Барроу соцсетях.

Теперь принятый в нижней палате Конгресса США законопроект переходит на рассмотрение в сенат.

Энди Барр
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