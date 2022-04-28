Депутат эстонского парламента сдал сына-осквернителя монумента в Таллине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии монумент Воину-освободителю Таллина от фашистов (Бронзовый солдат) на столичном Воинском кладбище осквернил сын депутата парламента от партии Центра Виктора Васильева.

Виктор Васильев подтвердил в четверг газете Postimees, что его 31-летний сын Александр поздно вечером 12 апреля повредил орден на скульптуре Бронзового солдата на Воинском кладбище в Таллине.

"По ходатайству прокурора дело будет решаться в суде в ускоренном порядке, а точное наказание станет известно после оглашения приговора суда. Согласно Пенитенциарному кодексу, это деяние может быть наказано денежным взысканием или тюремным заключением сроком до одного года", - пояснила руководитель производственной службы Ида-Харьюского отделения Инна Тоатер (Inna Toater).

По ее словам, мужчина сознался в содеянном и раскаялся.

"(...) вандализм в отношении памятника - неверный способ выразить свое отношение, для этого есть множество других законных путей", - сказала Тоатер.