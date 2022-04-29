В финском городе Турку демонтируют памятник Ленину

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия финского города Турку приняла решение в связи с событиями на Украине демонтировать расположенный в историческом центре города памятник Владимиру Ленину.

Памятник будет снят, поскольку в свете событий вокруг Украины он "провоцировал людей на негативные эмоции и неоднократно становился темой общественных дискуссий", сообщил портал телерадиовещания Yle.

По данным городской администрации, памятник вместе с мемориальной табличкой уберут с улицы в ближайшее время.

Бюст Ленина был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Это был подарок городу от Ленинграда. Автором памятника стал советский скульптор, академик Михаил Аникушин.

Бюст входит в художественную коллекцию, принадлежащую городу, после демонтажа он будет описан и отправлен на хранение в музейные запасники.