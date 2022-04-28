Москва отвергла заявления Запада об угрозе ядерной войны со стороны РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лживыми звучащие на Западе утверждения об угрозе ядерной войны, исходящей от России.

На Западе на самом высоком уровне, трансгранично и трансформатно запущены механизмы вброса в общественное пространство нового тезиса. Он предельно примитивен и одновременно предельно ужасен: русские грозят ядерной войной, русские трясут ядерной дубинкой. Надо ли говорить о том, что этот тезис предельно неверен и лжив? Видимо, уже надо", - пишет Захарова в своем телеграм-канале.

Она отмечает, что глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью говорил о недопустимости ядерной войны. "Это наша принципиальная позиция. Исходим из неё. Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная", - приводит Захарова слова главы МИД РФ.

Представитель МИД РФ подчеркивает, что Россия сделала всё возможное, чтобы "не допустить ядерной войны, создать все необходимые препоны на пути скатывания к такому сценарию (они, к счастью, оправдали себя в "холодной войне" и работают сейчас), потому что понимаем реальные риски и угрозы, которые несёт безответственное поведение в этой сфере".

"Мы не можем допустить самой мысли о ядерной войне", - подчеркивает представитель МИД РФ.