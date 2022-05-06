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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

В Москве заявили об отсутствии планов применения ядерного оружия на Украине

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сценарии возможного использования Россией ядерного оружия неприменимы к целям специальной военной операции на Украине, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине", - сказал он на брифинге в пятницу.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия "никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны".

"При этом странам Запада во главе с США было бы полезно сохранять четкое осознание абсолютной недопустимости безответственной эскалации своих антироссийских действий, включая создание неприемлемых для России угроз стратегического характера и раскручивание риторики о вымышленной российской ядерной угрозе, искажая слова наших представителей", - добавил Зайцев.

МИД РФ Украина Алексей Зайцев
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