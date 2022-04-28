ЕК предупредила, что неисполнение санкций против РФ будет нарушением законов ЕС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В случае неприменения государством ЕС принятых Евросоюзом в отношении РФ санкций, против него может быть начата обычная юридическая процедура о несоблюдении союзного законодательства. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Это не является специфическим действием для данного (санкционного) режима, но в общем плане юридические рамки, действительно, таковы, что, если государство-член не выполняет свои обязательства по применению санкций, комиссия может запустить процедуру против государства-члена", - сказал пресс-секретарь ЕК в четверг на брифинге в Брюсселе.

"В этом случае мы имеем дело с нормальными (юридическими) рамками процедуры о нарушении законодательства", - объяснил он, добавив, что такая процедура предусматривает обычный процесс, который начинается с диалога с соответствующим государством.

При этом он отметил, что просто напоминает это как инструмент обеспечения выполнения санкций, являющийся частью ответственности Еврокомиссии. "Я, конечно, не сказал, что мы уже на этой стадии. Вовсе нет", - уточнил Мамер.

Представитель ЕК также подчеркнул: "Отслеживание применения санкций и обеспечение того, чтобы они соблюдались, является ответственностью государств-членов. Это государствам-членам союза, которые утверждали эти санкции, надлежит добиваться того, чтобы все игроки соблюдали правила".

Вопросы о мерах обеспечения соблюдения санкций против РФ были подняты на брифинге в связи с темой гипотетического нарушения санкционного режима государствами-членами ЕС в случае согласия оплачивать российский газ в рублях в соответствии с указом президента России.

"На вопрос о том, является ли нарушением санкций выполнение указа (президента РФ), ответ ясен: да", - сказал Мамер.

Он объяснил это тем, что российская сторона требует выполнения ряда дополнительных действий, тогда как контракт предусматривает, что обязательства покупателя выполнены, как только он заплатил в евро, долларах или иной валюте.

По его словам, российские власти вводят усложненную систему, предполагающую "ряд этапов, на которых предприятия будут платить в валюте, но оплата будет признана только когда эта валюта будет преобразована в рубли".

"В настоящее время вопрос в том, что происходит, если предприятие действует по правилам положений, предусмотренных российским указом? В конечном счете оно заплатит в валюте, которая будет конвертирована российскими органами по никем не контролируемым курсу и срокам на рублевом счете. И это ясно, как и было сказано, является нарушением действия санкций", - заявил пресс-секретарь ЕК.