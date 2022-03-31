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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Путин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли

Путин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли, об этом он сказал на открытии совещания по развитию авиационной отрасли.

Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа.

"Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул президент.

ЭкономикаПутин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. ОбобщениеПутин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. ОбобщениеЧитать подробнее

Президент также сообщил, что Россия продолжит поставлять газ в согласованных объемах и по оговоренным ценам, которые намного ниже спота.

Контракты "Газпрома" с европейскими контрагентами (как на транспортировку, так и на поставку газа) за историю сотрудничества обновлялись и дополнялись десятки раз. При этом основанием для такого пересмотра были как переговоры сторон, так и изменения в европейской регуляторной базе. Сейчас же меняется российское законодательство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система перевода расчетов за газ на рубли будет "проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей". Он также пояснил, что новые правила оплаты не начнут действовать с 31 марта, так как "оплата и поставки - это растянутый во времени процесс".

Ранее G7 и Европейская комиссия заявили, что считают требование РФ оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов и призвали компании не выполнять его. В Европе появились опасения в связи с возможным прекращением поставок российского газа на фоне этого заочного спора. Тем не менее, причина роста цен по спотовом рынке - не в ожидании "газового эмбарго", а в похолодании и падении выработки ветрогенерации.

РФ в настоящее время экспортирует газ на сумму почти $10 млрд в месяц (суммарная выручка от экспорта газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд). "Газпром" в январе экспортировал в группу "недружественных" стран 7,146 млрд куб. м газа на $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы. Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.

Владимир Путин
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